TCE lista mais de 1,2 mil obras atrasadas ou paralisadas

O Estado de São Paulo contabiliza 1.248 obras atrasadas ou paralisadas, segundo balanço realizado pelo TCE – SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo). Os empreendimentos que ainda não saíram do papel e estão pendentes de ser entregues à população já custaram, aproximadamente, R$ 50,2 bilhões aos cofres públicos.

No total, 617 obras estão atrasadas, ao passo que 631 estão paralisadas. A maior parte dos empreendimentos – 1.059 obras, ou seja, 84,86% do total – são de âmbito municipal e, em valores iniciais de contrato, somam cerca de R$ 2,5 bilhões. O restante das obras travadas – 189 ou o correspondente a 15,14% – são de responsabilidade estadual e já geraram um custo de mais de R$ 47,7 bilhões.

Entre as principais causas dos atrasos ou das paralisações apresentadas pelas administrações estão demoras nos repasses de verbas públicas, questões técnicas que se revelaram após a licitação, contingenciamento de recursos próprios e deficiências ou insuficiências nas informações contidas no projeto básico.

Ao todo, 274 obras (21,9%) são destinadas à Educação, 208 (16,6%) têm como alvo equipamentos urbanos, como praças e quadras, e 146 (11,7%) visam a construções ou reparos de vias urbanas. Da região, além de Mogi Guaçu, está na lista Itapira com duas obras, sendo uma da área de educação e outra da habitação. Mogi Mirim e Estiva Gerbi não constam do levantamento, portanto, não têm obras em atraso ou paralisadas.

De acordo com a mais nova atualização do Tribunal de Contas, a obra mais cara é referente à Linha 6-Laranja do Metrô, na Capital, que está paralisada há mais de quatro anos e já custou R$ 23.138.729.185,58 em valores iniciais de contrato.

O TCE aponta que a obra com mais atraso no cronograma está localizada no município de Bauru. A construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental “Vera Lúcia Pereira Arlindo”, parada há 14 anos. A obra, que deveria ter sido entregue em maio de 2003, já custou R$ 1.535.496,75 aos cofres públicos. (CHSM com informações do TCE-SP)