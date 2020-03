Teatro Tupec adia programação dos meses de março e abril

Toda a programação do Teatro Tupec do Centro Cultural para os meses de março e abril foi adiada. Os espetáculos estão sendo remarcados pela equipe da Secretaria Municipal de Cultura junto aos produtores de evento. A medida vai ao encontro das ações de combate à proliferação do novo coronavírus (Covid-19).

Quem já comprou ingresso pode pedir o ressarcimento dos valores pelo site megabilheteria.com, caso este tenha sido o meio de aquisição. No caso de compra pela bilheteria, basta comparecer ao Teatro Tupec. Mas é importante pontuar que como há remarcação dos eventos, os ingressos serão válidos para a nova data marcada e que será divulgada posteriormente.

Apenas nesta semana, o Teatro Tupec tinha cinco eventos marcados, entre os quais, a peça Violetas na Janela (dia 20), A Pequena sereia (dia 22) e ABBA Experience (dia 22).

O Centro Cultural também abriga aulas da Emia (Escola Municipal de Ensino Fundamental) que seguem as mesmas medidas adotadas na rede pública de ensino, ou seja, suspensão gradual das atividades nesta semana e a partir da próxima segunda-feira (23) suspensão de todas as aulas. A mesma medida se aplica ao núcleo que a Emia mantém no Caic (Centro de Atendimento Integral à Criança).

Também está suspenso o projeto Tela Viva que é realizado às quintas-feiras, na sala de vídeo do Centro Cultural. A Biblioteca Municipal João XXIII, localizada no Centro Cultural, segue com atendimento normal porque não há aglomeração de pessoas.