TecPark: Sem contrato, Zona Azul é suspensa

Mogi Guaçu não conta mais com o sistema de estacionamento rotativo e pago, popularmente chamado de Zona Azul. O serviço era oferecido pela TecPark e foi suspenso no final do mês passado. Agora, a Administração Municipal prepara os documentos para o processo licitatório, previsto ainda para este ano.

O contrato com a TecPark venceu em 18 de agosto e não pôde ser renovado porque este procedimento já havia sido adotado pelo período de 60 meses, ou seja, cinco anos. E, segundo o secretário de Obras e Viação, Salvador Franceli, este era o período limite para o procedimento. “Venceu, não pudemos renovar e já estamos preparando a licitação, prevendo um serviço mais moderno, por aplicativo”, acentua.

Com o encerramento do contrato, a empresa retirou dos estabelecimentos comerciais os equipamentos usados para cobrança de estacionamento. E o mesmo será feito com os parquímetros que, segundo Franceli, caberá à administração municipal dar destinação a estes equipamentos. Questionado sobre a possibilidade de renovação emergencial, ele justifica que não houve permissão por parte do Tribunal de Contas.

A TecPark operava em Mogi Guaçu há quase 20 anos.