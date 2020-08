Temperatura neste sábado deve ser de apenas 10º C

A previsão é de chuva ainda para este sábado e as temperaturas ficam baixas até o início da semana

Os casacos e guarda-chuvas sairão do armário neste final de semana. A temperatura neste sábado (22) deve ser de apenas 10º C. E a chuva também se fará presente neste sábado (22), com volume de 15 mm, totalizando 25 mm somados ao volume de sexta-feira (21). A estimativa é de que domingo (23) não chova.

Os dados são da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil ligada à Secretaria da Casa Militar e Defesa Civil. As temperaturas devem permanecer baixas até a próxima terça-feira (25).

De acordo com o órgão, há regiões do território paulista em que as temperaturas registradas podem ser menores que 5º C (Vale do Ribeira, Araçatuba, São José do Rio Preto e Presidente Prudente), entre 5º C e 10º C (Marília, Bauru, Sorocaba, Metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, São Carlos e Itapeva) e pouco acima de 10º C (Baixada Santista, Barretos, Campinas, Ribeirão Preto e Franca).

Campinas e Região

Já, de acordo com o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas Aplicadas à Agricultura) não estão descartadas as possibilidades de temporais. A tendência para o domingo é de céu nublado pela manhã, passando a parcialmente nublado a partir da tarde. Na segunda-feira (24), as temperaturas devem cair um pouco mais devido à menor nebulosidade, e devem subir mais ao longo do dia sob o efeito do aquecimento solar.