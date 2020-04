Tenneco pede redução da jornada de trabalho

A crise econômica decorrente da pandemia do novo coronavírus está levando as indústrias a tomarem algumas medidas na tentativa de minimizar os problemas. Em Mogi Mirim, o Sindicato dos Metalúrgicos negocia com a Tenneco o pedido da redução da jornada de trabalho e salário de 50%.

De acordo com o presidente do sindicato, Marco Antônio Donizetti Godoy, o pedido foi apresentado na semana passada, quando passou por avaliação do departamento jurídico. “Como tinham algumas coisas com as quais não concordamos, explicamos a situação e pedimos que refizessem o documento com as alterações solicitadas”, adianta. O posicionamento da empresa é aguardo para esta semana.

A Driv, derivada da Tenneco, também pediu a redução da jornada e salário. De qualquer forma, o sindicalista informa que nada foi formalizado. Juntas, Tenneco e DriV, soma cerca de 1,5 mil funcionários.

Na avaliação de Godoy, diante da crise mundial, é o momento de preservar empregos, por isso, a tendência de concordar com a redução da jornada. “Mas precisamos também preservar os direitos do trabalhador”, acentua.

A DRiV Incorporated foi criada ano passado, após a separação da Tenneco em duas empresas independentes. A DRiV fornece peças de reposição multilinhas e multimarcas.

MAIS

A Sabó e a Sandvik também apresentaram pedidos de redução de jornada e salários. O acordado é que a Sabó vai reduzir 25% do salário e a jornada por 90 dias. A Sandvik terá redução de salário de 90 dias, sendo abril de 10% e demais meses de 20%.

Por sua vez, a Baumer requereu a suspensão do contrato de trabalho por 60 dias indo ao encontro da Medida Provisória do Governo Federal. Com isto, os contratos ficam suspensos por dois meses, com direito a estabilidade temporária do empregado e recebimento de benefício emergencial pago pelo governo.

Godoy pontuou que todas as empresas estão sendo notificadas de que qualquer mudança no contrato de trabalho tem que ter anuência do sindicato.