Testemunha flagra e fotografa cães sendo abandonados

O caso de abandono de dois cachorros na Rua Marli Aparecida Leme, no Parque São Camilo, na Zona Norte da cidade, será encaminhado à Polícia Civil. No último dia 13, uma testemunha flagrou e fotografou o condutor de um Ford/Escort, de cor prata, retirando os animais do carro e os abandonando na rua. Nas imagens, é possível ver um cachorro de porte médio e outro de porte pequeno. O caso foi denunciado à Kapa Kamael, Associação Protetora de Animais e deve ser registrado na Polícia Civil.

De acordo com a vice-presidente da Kapa, Valdirene de Souza Floriano, o registro do Boletim de Ocorrência está sendo acertado junto com a testemunha. Quanto aos cachorros, ambos não foram encontrados. Isso porque, saíram correndo atrás do carro que os abandonou e a testemunha do fato não conseguiu localizá-los.

Indignada com mais um caso de abandono, Valdirene ressaltou que ninguém é obrigado a ter um animal. “Quando uma pessoa escolhe comprar ou adotar um animal, ela tem que ter consciência de que é para cuidar para o resto da vida, sendo que a vida de um cachorro dura em média 15 anos”, pontuou.

A vice-presidente da Kapa observou que os dois cachorros foram abandonados próximos a uma lixeira que carrega a frase “Respeite os animais”. “É muito triste porque nós como protetores sabemos que as ONGs estão lotadas e que na rua o risco de morte para eles é muito grande”, lamentou. Valdirene disse que caso seja possível identificar a pessoa que abandonou os cachorros, que ela pague pelo crime cometido.