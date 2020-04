Todas UBSs e USFs estarão abertas nestas 5ª e 6ª feiras

Mais um lote de vacinas chegou ao município e a imunização acontece nas unidades de saúde

Todos os postos de saúde estarão abertos neste feriado prolongado, ou seja, hoje (9) e Sexta-feira Santa (10). Em geral, nos feriados, os postos de saúde ficam fechados, mas por causa da pandemia do novo coronavírus as oito UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e as 16 USFs (Unidades de Saúde da Família) estarão abertas. A resolução da Secretaria Municipal de Saúde abrange também a Vigilância Epidemiológica.

A justificativa da secretária municipal de Saúde, Clara Alice Franco de Almeida Carvalho, é que os postos de saúde estão atendendo aos casos suspeitos de contaminação pelo novo coronavírus, síndrome respiratória ou estado gripal. “Estes pacientes estão sendo monitorados diariamente, pois foram orientados a ficar em casa e em isolamento obrigatório. Cabe à equipe verificar o estado de saúde destas pessoas, inclusive analisar se precisam buscar atendimento no Pronto Socorro”, detalha.

A secretária analisa que permanecer com os postos de saúde fechados por quatro dias sobrecarregaria a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Novo II e também o PS. “Precisamos que atendam nem que sejam cinco pessoas por dia. 22 prédios vezes cinco (pessoas), dá mais de 100 pessoas. E 100 pessoas dentro do pronto-socorro é muito para ficar com suspeita ou quadro leve. Portanto, é importante que as unidades estejam abertas para dar esta assistência necessária à comunidade”, frisa.

Além disso, Clara considera que as unidades de saúde fechadas levam as pessoas a transitarem seja de ônibus ou de carro em busca de atendimento, enquanto o que se deseja é que as pessoas fiquem em casa no feriado. “Se não funcionamos faço exatamente o contrário do que estamos pedindo”, finaliza.

Vacina

O município recebeu um terceiro lote contendo 6 mil doses de vacina contra gripe, dando sequência à campanha nacional de vacinação. Em todas as UBSs e USFs, a vacina já está disponível. O alvo são os idosos acima de 60 anos. O município vacinou 63% da população idosa, sendo que 6.052 idosos ainda aguardam pela vacina. Para a pessoa que se dirigir até o posto de saúde, a orientação é para que permaneça a um metro de distância das outras pessoas da fila.

A Secretaria de Saúde esclareceu que o lote recebido é pequeno. E que mesmo assim, ao se esgotar, a população poderá ficar tranquila porque o Ministério da Saúde garantiu o envio de outros lotes de vacina para a cidade.