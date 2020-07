Tome Nota da edição de sábado, dia 18

Chapa pura

O PRTB divulgou nesta semana a chapa que irá concorrer ao cargo majoritário nas eleições do dia 15 de novembro. O pré-candidato a prefeito Benedito Pereira Costa Junior, o coronel Costa, apresentou a empresária e cerimonialista Solange Vilas Boas, a Sol, como sua pré-candidata a vice-prefeita, formando a chapa pura do PRTB. O pré-candidato disse à Gazeta que dentro de 15 dias irá realizar um evento de apresentação de todos os pré-candidatos do partido. “Todos os meus pré-candidatos são novos na política, porque eu não faço política velha”, comentou.

Parceria

A união entre o grupo liderado pelo ex-vice-prefeito Marçal Georges Damião (Solidariedade) e comandado pelo professor Edson Domingues, pré-candidato a prefeito pelo Podemos, rendeu assunto. Teve quem elogiou e quem criticou a parceria, mesmo não sendo clara qual será a participação de Marçal no grupo, uma vez que professor Edson já lançou sua pré-candidatura, enquanto que Marçal atuava mais nos bastidores e teve um ‘namoro’ rápido com o pré-candidato a prefeito Rodrigo Falsetti (Cidadania). É a oposição se movimentando.

Grupo

Mesmo com a ida de Marçal para outro grupo, o presidente da Câmara disse que segue como pré-candidato a prefeito pelo Cidadania com o apoio do PSDB e do PROS. Que o grupo irá lançar 51 candidatos a vereador e que continua aberto para conversas. “O nosso sonho é ter um vice novo e continuamos em frente com bons nomes para o candidato a vice, que será definido mais para frente”, ressaltou Rodrigo Falsetti. Nos bastidores, o comentário foi de que Marçal desistiu da parceria porque tinha interesse em ser o candidato a prefeito na chapa, posição que ele não teria exigido ao Podemos.

Situação

Quem também tem se movimentado é o vice-prefeito Daniel Rossi e pré-candidato a prefeito pelo PL. Ele tem aparecido em vídeos e fotos que estão sendo feitos pela Prefeitura e comentado sobre o andamento das obras, como a da nova passagem em Martinho Prado Júnior. Daniel conta com o apoio do ex-prefeito Paulo Eduardo de Barros, o Dr. Paulinho (MDB), que, inclusive, foi anfitrião de um encontro que contou com a presença do pré-candidato e apoiadores como o ex-vereador Carlinhos da Imobiliária. Mas foi sentida a falta de representantes do grupo do prefeito Walter Caveanha (PTB).