Traficante é preso com cigarros do Paraguai

A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Mogi Guaçu apreendeu na tarde desta quarta-feira (23), 740 maços de cigarros do Paraguai em um beer localizado na Avenida Bandeirantes, no Parque Cidade Nova.

A ação da DISE aconteceu em conjunto com a Polícia Militar e também resultou na prisão do proprietário do beer, R.P.A, de 30 anos.

Ele confessou a propriedade dos cigarros ilegais e apontou onde armazenava os produtos estrangeiros que seriam vendidos.

Investigações realizadas também apontaram R.A.P como sendo membro do PCC (Primeiro Comando da Capital) e dono dos cinco quilos de cocaína que foram apreendidos pela Guarda Civil no dia 26 de julho deste ano, no jardim Ypê I.

R.A.P teve a prisão preventiva decretada pela Vara Criminal de Mogi Guaçu.