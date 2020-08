Trânsito: SOV sinaliza acesso ao Jardim São José

Esta semana, a equipe da SOV (Secretaria de Obras e Viação) concentrou os trabalhos de sinalização de solo no acesso ao Jardim São José, especificamente nas proximidades da Cerâmica Lanzi. O local ainda receberá a sinalização vertical.

Segundo o secretário de Obras e Viação, Salvador Francelli, foi necessário antecipar a sinalização de solo porque os cones estavam sendo retirados. Os dispositivos estavam sinalizando a proibição do tráfego, ou seja, “forçando” o motorista a seguir pela Cerâmica Lanzi e fazer o retorno para acessar a Avenida Clara Lanzi.

A equipe também trabalha na sinalização da Avenida Henrique Orrin, que margeia o Jardim São José. A ideia é que a via passe a ter mão única sentido centro-bairro. Enquanto a Clara Lanzi será bairro-centro. Aliás, um trecho da Clara Lanzi que estava interditado já foi aberto pela SOV. Com isto, o motorista já pode seguir em linha reta sem precisar fazer o desvio pela rua paralela para novamente acessar a via.

OUTRA

Está aberta licitação para implantação de sinalização vertical, horizontal e indicativa em diversas avenidas, entre as quais, Mogi Mirim, Trabalhadores, 9 de Abril, Bandeirantes, Padre Jaime e Suécia. A licitação foi iniciada no dia 30 de julho e as empresas já podem protocolar documentos de habilitação. As propostas serão conhecidas dia 24.