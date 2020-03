Transporte coletivo: Frota será reduzida pela metade

Hoje (21) ainda não haverá alteração na circulação dos ônibus que fazem o transporte coletivo urbano, mas a partir de segunda-feira (23) apenas metade da frota sairá às ruas. A redução de 50% no transporte faz com que o serviço fique igual ao oferecido aos domingos, quando há redução significativa no uso do transporte coletivo.

A redução para um ônibus por linha é devido à queda registrada no número de passageiros nesta semana. Cada linha do município conta com dois ônibus e, com a redução da frota, o intervalo de espera será maior.

Exceção poderá ocorrer nos horários de maior movimento. Isto porque, a SOV (Secretaria de Obras e Viação) solicitou à Viação Santa Cruz medidas emergenciais, se houver aumento da procura no horário de pico, por exemplo.

Com a alteração, os usuários terão que se programar para chegarem no horário em seus compromissos. Afinal, ainda há vários setores em funcionamento, o que faz com que os trabalhadores tenham que se deslocar para o trabalho. Para que os usuários se programem a empresa disponibiliza os horários por linha pelo site: www.viajesantacruz.com.br/transporte-urbano/. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 3861-1815.