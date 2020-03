“Travessia da morte”: Protesto fecha momentaneamente um dos sentidos da SP 342 -Veja Vídeo

Foi por poucos segundos, mas no final desta tarde (5) um grupo de moradores fechou a SP- 342, sentido a Mogi Guaçu, nas proximidades do Distrito Industrial Getúlio Vargas II. A motivação do protesto é o pedido de passarela ou radares na altura do KM 175 para que haja segurança na travessia. Neste trecho, no final de semana foi registrado mais um acidente fatal.

A Polícia Rodoviária interveio no bloqueio e foi possível ouvir quando o policial justificou aos moradores que estavam pedindo por segurança e agindo de forma contrária à reivindicação. Afinal, até mesmo crianças estavam no grupo. De forma pacífica, o grupo atendeu ao pedido da Polícia Rodoviária, saiu do meio da pista e permaneceu na lateral.

O protesto estava marcado para as 17 horas, mas quase uma hora depois o grupo decidiu pelo bloqueio da pista sob o argumento de que era preciso chamar a atenção das autoridades para a reivindicação. Isto porque, neste trecho, há uma passagem de pedestres que é muito usada pelos moradores dos condomínios Pantanal I e II, Chácara Santa Felicidade e funcionários do próprio distrito industrial. Entretanto, não há redutores de velocidade ou radares para fazer com que os veículos trafeguem em velocidade reduzida. O risco é tanto que quem reside na região chama o local de “travessia da morte”.