Trecho de Avenida é tomado por lamaçal

As equipes da SSM (Secretaria de Serviços Municipais) e da JSA Construtora tiveram muito trabalho para limpar um trecho da Avenida Washington Luís, nas proximidades do Cemitério Santo Antônio. O serviço foi realizado nesta sexta-feira (15) porque a via tinha se transformado em um lamaçal.

A situação foi decorrente da chuva de ontem (14) que carregou a terra utilizada na construção da segunda etapa da Avenida Alíbio Caveanha e que estava acumulada no canteiro central. A SOV (Secretaria de Obras e Viação) foi informada do problema e solicitou apoio da SSM e da empresa para o serviço de limpeza para retomar as condições de tráfego na via.