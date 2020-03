Tupec recebe musical voltado ao público infantil

“Uma Aventura no Gelo 2 – Um Tributo Musical” é atração do dia 7 de março, às 16 horas, no Teatro Tupec do Centro Cultural. O espetáculo é um tributo à história de Elsa e Anna, personagens da animação Frozen, sucesso da Walt Disney.

O musical é cantado ao vivo e traz cenários temáticos remetendo à infância de Elsa e Anna. As duas garotas descobrem uma história do pai, quando ainda era príncipe de Arendelle. Ele conta às meninas a história de uma visita à floresta dos elementos, onde um acontecimento inesperado teria provocado a separação dos habitantes da cidade com os quatro elementos fundamentais: ar, fogo, terra e água. Esta revelação ajudará Elsa a compreender a origem de seus poderes.

Os ingressos estão à venda na bilheteria do Centro Cultura e pelo site www.megabilheteria.com. Os valores são de R$ 60 (inteira), R$ 40 (antecipado) e R$ 30 (meia-entrada).