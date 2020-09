UBSs e USFs: Retomada será gradual a partir de 5 de outubro

Reunião comandada pela secretária de Saúde foi realizada na manhã desta sexta-feira (11)

Paralisados desde o início da pandemia, o atendimento nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e USFs (Unidades de Saúde da Família) serão retomadas no dia 5 de outubro. Todos os detalhes da retomada gradual dos serviços, o que inclui o CEM (Centro de Especialidades Médicas), foram discutidos na manhã de sexta-feira (11) em reunião com as equipes da Secretaria Municipal de Saúde. O encontro foi realizado no salão social do Cerâmica Clube e conduzido pela secretária municipal de Saúde, Clara Alice Franco de Almeida Carvalho.

Foi definido que o atendimento volta a ser feito a partir de 5 de outubro, sendo que, nos 21 postos de saúde do município, as equipes iniciarão um mutirão de revisão dos prontuários médicos de pacientes. A ordem de agendamento será feita mediante a necessidade de cada paciente com base no histórico de atendimento na unidade. As primeiras consultas serão previamente agendadas para outubro, novembro e dezembro, devendo o paciente estar com o cadastro em dia com a unidade.

De acordo com o informado pela assessoria de imprensa da Prefeitura, o contato será feito por telefone e, por isso, é importante manter os dados atualizados junto aos setores. “Quem alterou o número de telefone recentemente e estiver com o cadastro desatualizado deve entrar em contato com o posto de saúde do bairro”, traz a nota.

A Secretaria Municipal de Saúde pede para que as pessoas não se dirijam às unidades para realizar agendamento. Incialmente, este contato deve ser feito por telefone. “A preocupação é grande, porque ao mesmo tempo em que as consultas e atendimentos voltam a ser feitos, os postos de saúde continuarão aptos a receberem pacientes com síndrome respiratória, que pode coincidir com os sintomas do novo coronavírus”, explica o texto enviado à imprensa.

Por essa razão, todos aqueles que apresentarem sintomas da Covid-19 devem, inicialmente, entrar em contato por telefone com a unidade para verificar o melhor momento para ser atendido. Apenas os casos graves é que devem ser reportados imediatamente para o Hospital Municipal “Dr. Tabajara Ramos”, que atende exclusivamente casos do novo coronavírus. É solicitado que os pacientes se dirijam às unidades, quando ocorrer o agendamento, sem acompanhante, exceto em casos em que houver necessidade.

CEM

A assessoria de imprensa também relatou que, no caso dos usuários que já estavam em acompanhamento com especialista no CEM e tiveram suas consultas canceladas a partir de março de 2020, os especialistas farão um esquema de mutirão de avaliação e revisão de prontuários.

Para aqueles que ainda devem permanecer para acompanhamento será feito agendamento de consulta e comunicado para que compareça no dia e horário agendados.

Após essa ação, se constatada necessidade, será feita avaliação médica do encaminhamento e prontuário, e se necessário, agendada consulta médica para avaliação e conduta. A confirmação da agenda será feita por SMS. (CHSM com informações da Comunicação Social)