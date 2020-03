Último final de semana de verão, outono começa dia 21

Este final de semana é o último do verão. A estação que começou em 22 de dezembro de 2019 termina em 20 de março, quando se inicia o outono. A nova estação se estende até o dia 20 de junho.

De acordo com o Climatempo, o último fim de semana do verão será com as características típicas da estação por praticamente todo o país. “Sábado (14), centro-oeste, o sul e parte do leste de São Paulo ficam sem chuva e com sol forte”, traz a nota.

O domingo (15) deverá ser de sol, mas com pancadas de chuva a partir da tarde. O outono termina entre os dias 20 e 21 de junho.