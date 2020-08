Unidade de Mogi Guaçu abre a partir do dia 10

Desde o último dia 19, o Poupatempo iniciou a reabertura gradual de unidades de atendimento do programa. Os agendamentos para quem precisa realizar serviços presenciais estarão disponíveis no portal (www.poupatempo.sp.gov.br) e aplicativo (Poupatempo Digital) sempre um dia antes da reabertura dos postos.

O calendário com as datas de reabertura dos postos foi divulgado pelo Governo do Estado. Em Mogi Guaçu, a retomada se dará a partir do dia 10 de setembro. A unidade local está localizada no Boulevard Shopping. A estimativa é de que até o final de outubro todas as unidades estejam oferecendo atendimento presencial.

Outra novidade é que a partir de agora o Poupatempo vai incorporar os atendimentos prestados pelo Detran.SP. Todas as cidades que têm postos do Poupatempo passarão a realizar serviços relacionados à CNH (Carteira Nacional de Habilitação), veículos e infrações do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo nas unidades do Poupatempo.

Essa primeira etapa de reabertura irá priorizar apenas o que houver exigência presencial, como primeira emissão de CNH e expedição de RG, por exemplo. Atualmente, 70% dos serviços oferecidos pelo Detran.SP e 50% dos que são prestados pelo Poupatempo já estão disponíveis online. Mais de 200 serviços estão sendo digitalizados pelo Poupatempo.

A reabertura das unidades segue as diretrizes da aderência ao Plano São Paulo, com a flexibilização permitida apenas para cidades que estiverem nas fases amarela e laranja, e com fluxo de pessoas equivalente a 30% da capacidade de cada unidade.

Do total de 340 postos, 252 retornam ainda na modalidade Ciretrans e oito unidades como Poupatempo. As Ciretrans que ainda permanecem exclusivas para atendimentos relativos a assuntos de trânsito serão transformadas, até a transição plena da remodelação, prevista para estar concluída até 2022.