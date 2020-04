UPA e HM recebem visita técnica da DRS

Data de reabertura da UPA segue indefinida, mas local está com quase tudo pronto para retomada dos trabalhos

Esta semana, uma equipe da DRS (Diretoria Regional de Saúde) de São João da Boa Vista visitou as instalações da UPA (Unidade de Pronto Atendimento), no Jardim Santa Marta, e o HM (Hospital Municipal) Dr. Tabajara Ramos, no Jardim Planalto Verde. Ambos os locais serão voltados ao atendimento de pacientes com o novo coronavírus. No caso do HM, trata-se da ampliação de leitos que, em conjunto com a UPA, chegará ao total de 100.

Entretanto, a Prefeitura não definiu uma data para reabertura da UPA. A justificativa é de que o espaço teve de passar por mais adequações do que se imaginava, por exemplo, a troca de toda parte elétrica para comportar os equipamentos, assim como adequações no telhado e caixa d´água. Nesta semana estava sendo feita a instalação de alguns equipamentos. Parte das camas hospitalares já está no local que terá de 30 a 37 leitos.

As camas hospitalares foram feitas sob encomenda porque o mercado não dispõe de peças para vender diante da pandemia. Depois de concluídas as instalações de todos os equipamentos e mobiliário na UPA, o prédio passará por uma limpeza minuciosa.

HM

Os novos leitos serão instalados também no 2º e 3º andares do HM. O município conta com 32 respiradores e tenta ampliar a oferta através de importação de unidades da China e também com a locação destes equipamentos.

Os funcionários para trabalharem nestes setores, ou seja, UPA e HM, serão contratados via Consórcio Intermunicipal de Saúde “8 de Abril”. De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura, são 90 vagas para profissionais que atuarão no combate ao novo coronavírus.