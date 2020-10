Vacinação: Mais de 1.500 foram aos postos

As campanhas de vacinação contra a poliomielite e multivacinação levaram 1.501 crianças e adolescentes aos postos de saúde, segundo dados informados pela Secretaria Municipal de Comunicação Social. Os dados são referentes ao início das ações e também ao Dia “D” realizado no último sábado (17).

A campanha da multivacinação levou 1.501 pessoas aos postos para receberem a vacina, sendo que 734 precisaram receber alguma dose. Deste total, 249 vacinas foram aplicadas em crianças menores de um ano e 485 em crianças a partir do cinco anos até os adolescentes.

Nesta campanha, a vacinação está sendo feita de maneira seletiva e inclui a população de zero a 1 ano e de 5 a 15 anos. Portanto, só será vacinado aquele com doses faltantes na carteira de vacinação, conforme avaliação da equipe do posto de saúde.

Na campanha de poliomielite, crianças entre um e quatro anos serão vacinadas de maneira indiscriminada, ou seja, independentemente do total de doses já aplicadas. Mais de 6.500 doses da vacina estarão disponíveis até o final da campanha.

De acordo com balanço da VE (Vigilância Epidemiológica) existem 6.948 crianças que necessitam receber a vacina. A meta é que 95%, o que equivale a 6.600 crianças sejam vacinadas durante a campanha. Até o momento, 24% desta população foi imunizada.

Ambas as campanhas se estendem até o final deste mês em todos os postos de saúde.