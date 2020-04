Vacinação volta a ser feita nas UBSs e USFs

No Jardim Itamaraty, a vacinação dos idosos acima dos 60 anos foi tranquila e sem reclamações

É aguardado para a próxima semana novo lote da vacina antigripal. As 3 mil doses disponibilizadas ontem (3) nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e USF (Unidade de Saúde da Família) esgotaram no mesmo dia. As vacinas são enviadas ao município pela DRS (Diretoria Regional de Saúde) de São João da Boa Vista.

O alvo segue sendo os idosos acima de 60 anos. Os dados referentes às duas primeiras etapas de vacinação apontaram percentual de imunização de 54,44% da população idosa. Com isto, ainda havia 7.453 idosos no aguardo da vacina. Excluindo deste total as 3 mil doses do terceiro lote, pode-se considerar que este número tenha reduzido a espera.

As vacinas voltarão a ser disponibilizadas em todos os postos de saúde. No caso do Jardim Itamaraty, por exemplo, foi dada opção de vacinação no sistema drive thru (aquele que o idoso não precisa descer do carro) e também para aqueles que estavam a pé.

As aposentadas Augustina Maria Rodrigues e Benedita Fernandes, ambas com 75 anos, esperaram cerca de 10 minutos na fila. “Foi rápido”, comentou Augustina que não havia tentado se vacinar nas outras duas oportunidades. “Eu tinha tentado, mas não consegui”, emenda Benedita. Ambas relataram tomar a vacina todos os anos.