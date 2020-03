Velórios: SSM pede que seja evitada aglomeração

Os dois velórios municipais trazem cartazes orientando para que seja evitada aglomeração e que, se possível, o sepultamento seja feito no mesmo dia do falecimento. O número de pessoas em cada uma das salas de velório está limitado a 10, seja na Praça da Bíblia ou no Jardim Novo. As orientações são da SSM (Secretaria de Serviços Municipais).

De acordo com a gerente da SSM, Delma Cristina de Freitas Lima, a medida não consta de decreto, por isso a Pasta conta com o bom senso dos familiares e amigos que estão velando seus entes. “É uma questão de respeito para com todos. Vai da consciência da família”, destaca.

A equipe também dispôs álcool em gel sobre os balcões dos velórios. “Até tentamos comprar aqueles aparelhos para colocar na parede, mas não achamos em nenhum lugar para comprar”, justifica Delma.

A Pasta está analisando as medidas a serem tomadas em relação ao velório, caso o Município registre algum óbito decorrente da contaminação pelo novo coronavírus.