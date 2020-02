Vendedora é estuprada no Carnaval

Uma vendedora, de 19 anos, viveu momentos de horror na madrugada do último domingo de Carnaval (23). Isso porque, ela acabou sendo sequestrada e estuprada.

No Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, a vítima relata que estava com o namorado e os amigos no Carnaval de Artur Nogueira, sendo que no local ela conheceu um rapaz que a agarrou e a colocou a força no carro.

O acusado também é de Mogi Guaçu e trouxe a jovem até a sua casa, no Jardim Novo Itacolomy, onde a estuprou. Após o crime, ele abandonou a vendedora na Avenida Mogi Mirim, próximo a uma transportadora.

O namorado da vítima contou que a namorada foi pega pelo estuprador no momento em que se perdeu do grupo em que estavam. Ele ainda disse que chegou a ligar no celular dela que foi atendido pelo criminoso.

As 04h00, a jovem atendeu a ligação e muito abalada informou que estava na Avenida Mogi Mirim. Depois de relatar tudo o que havia passado, o namorado dela ainda chegou a ir até a casa do acusado, mas saiu de lá ao ser ameaçado por ele com uma arma de fogo. A vendedora foi socorrida e recebeu atendimento médico e o acusado foi identificado. Um B.O. de estupro foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ).