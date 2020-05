Vereador diz que obra está parada; Salvador Franceli nega

Mais uma vez, a construção do canal do Canaã volta a ser alvo de críticas na Câmara Municipal, na última terça-feira (12). Desta vez, o vereador Natalino Tony Silva (Rede) fez uso da tribuna para reclamar que as obras estão paradas. O secretário de Obras e Viação, Salvador Franceli, garantiu que a obra segue, sem paralisação.

Natalino chegou a comentar que não votou favorável ao empréstimo para a obra porque sabia que a Administração não iria enterrar tubos. “Não votei neste empréstimo de R$ 5 milhões”, pontuou. O vereador disse que a construção está parada há três semanas.

Por sua vez, Franceli acentuou que a construção do canal segue em andamento, sendo que a equipe está fazendo a armação da ferragem que ficará na lateral. “Na realidade ele (vereador) está confundindo as coisas porque esta obra não exigiu nenhuma votação. Isto ocorreu nas obras de drenagem do Santa Terezinha”, detalhou pontuando que o vereador tem que saber o que vota.

O secretário aproveitou para falar que já foi comprada a tubulação para a obra voltada à contenção de alagamento em algumas ruas do Santa Terezinha, sendo que só falta concluir a licitação da contratação de mão de obra. “Na próxima semana, este material já será entregue”, garantiu.