Vereadores confirmam Rodrigo como pré-candidato a prefeito

Vereadores disseram que Rodrigo Falsetti é o pré-candidato da Câmara Municipal na disputa pela Prefeitura

Na tarde da última quinta-feira (30), um encontro político foi realizado num hotel da cidade pelos vereadores da oposição, a fim de confirmarem o apoio à pré-candidatura a prefeito do vereador e presidente da Câmara, Rodrigo Falsetti (Cidadania). A reunião foi conduzida pelos vereadores Fábio Aparecido Luduvirge Fileti (PSDB), o Fabinho, Jéferson Luís da Silva (PSDB), Natalino Tony Silva (PSDB), Guilherme de Sousa Campos, o Guilherme da Farmácia (Cidadania), e Luíz Carlos Nogueira, o Carlos Kapa (Cidadania), além de Rodrigo e alguns empresários convidados.

De acordo com Rodrigo, o encontro foi promovido para confirmar sua pré-candidatura e o apoio dos demais vereadores e empresários. “Convidamos algumas pessoas que representam alguns segmentos e, neste momento, não estamos fazendo o lançamento ainda, apenas um encontro político para discutir Mogi Guaçu”, comentou.

Segundo o pré-candidato a prefeito, a definição sobre o nome do candidato a vice-prefeito será mais para frente, pois estudos estão sendo feitos pelo grupo formado pelos partidos Cidadania, PSDB e PROS. “Temos três partidos que terão 51 candidatos a vereador e esse trabalho é a união dos vereadores em torno da minha pré-candidatura. Temos nomes que estão sendo estudados e uma pesquisa será feita”, avaliou Rodrigo ao informar o que espera do futuro pré-candidato a vice-prefeito. “Nosso desejo é uma pessoa nova e temos bons nomes. Estamos abertos ao diálogo desde que ele não prejudique a cidade, pois não fazemos acordos”, ressaltou.

Todos os vereadores fizeram o uso da palavra e reforçaram o apoio à pré-candidatura a prefeito de Rodrigo Falsetti. De acordo com Fabinho, a decisão foi tomada de forma democrática. “Nós compactuamos com as mesmas ideias que o Rodrigo tem e a visão que ele tem para conduzir Mogi Guaçu e essa decisão foi tomada em conjunto e democraticamente e estamos aqui para mostrar isso”, comentou.

Natalino Tony Silva ressaltou que defende um governo participativo e vê no pré-candidato esse e outros requisitos. “Um prefeito que não atende um empresário vai atender o cidadão comum que está no final da fila? É preciso mudar esse cenário urgente”, questionou.

Rodrigo Falsetti disse que o compromisso com o grupo é de que a Administração Municipal seja participativa e transparente. “O compromisso que eu tenho com os vereadores é ter um mandato participativo e independente como venho fazendo como presidente da Câmara. E nossa união mostra a força da Câmara e a gente tem uma esperança grande de mostrar e ser uma mudança”.

O vereador Guilherme da Farmácia observou que a oposição é maioria no Legislativo guaçuano atualmente, fruto do trabalho feito nos últimos anos. Além disso, mostra a não aprovação do atual governo municipal. “Se nós temos a maioria na Câmara hoje, isso mostra um descontentamento com a Administração Municipal e é um reflexo da população, que almeja uma mudança”.

Os vereadores contaram que o Plano de Governo está sendo elaborado com a participação de vários profissionais de segmentos diferentes, como empresários, médicos e professores. “São vários segmentos descontentes e que não encontraram nenhuma porta aberta e a gente ouve essa vontade de mudança. Essa união é importante. Empresários, professores e profissionais da saúde que estão abraçando essa causa”, enfatizou o vereador Jéferson.

O pré-candidato contou que tem feito reuniões menores por conta da pandemia e diversos profissionais estão sendo ouvidos, além da própria população. “Nosso plano de governo está sendo feito com a participação da população”.