Viação quer subsídio para aumentar frota

Circulando com 50% a menos da frota, Viação Santa Cruz vai protocolar pedido de repasse financeiro

Na próxima segunda-feira (15), a direção da Viação Santa Cruz irá protocolar um requerimento na Prefeitura de Mogi Guaçu solicitando subsídios mensais para cobrir a diferença entre a receita e os custos, que, atualmente, giram em torno de R$ 276.079,90. Na última quarta-feira (10), o diretor da Viação Santa Cruz, Francisco Mazon, se reuniu com o secretário de Obras e Viação, Salvador Franceli, e depois com o prefeito Walter Caveanha (PTB).

A reunião havia sido pedida por Franceli, a fim de solicitar à Viação que amplie o número de linhas de ônibus, pois são muitas as reclamações dos usuários do transporte público, que estão utilizando os ônibus nos horários de pico. De acordo com Franceli, eles se queixam que, nestes horários, está havendo uma superlotação na maioria das linhas, o que gera preocupação nos passageiros devido à transmissão do coronavírus. A frota foi reduzida em março por conta do início da quarentena no Estado.

A superlotação nos horários de pico se justifica porque a Viação Santa Cruz está operando com 50% a menos de sua frota. Isso porque, diante da crise econômica, que também se instalou juntamente com a pandemia, houve a necessidade de a empresa cortar custos. “Tivemos uma queda acentuada na demanda de passageiros do transporte municipal desde o início da pandemia. Ao mesmo tempo, temos que manter a continuidade mínima do transporte urbano que é um serviço essencial e encontrar maneiras de manter também a renda e o emprego dos nossos funcionários”, explicou Francisco Mazon.

A alternativa foi reduzir a frota em 50% e está descartada a possibilidade de aumentar esse percentual sem que a Prefeitura forneça repasse financeiro à Viação Santa Cruz. “Sem esse repasse não há como a empresa ampliar o número de linhas em mais de 50%, neste momento de pandemia. E a viabilização desse pagamento precisa ser feita o quanto antes para que possamos garantir a remuneração dos trabalhadores do setor”, pontuou Mazon.

A receita média da Viação Santa Cruz, neste ano, já apresentou queda de 76,4%. No ano passado, a empresa teve receita de R$ 827.206,30 e os custos de R$ 1.033,653. Do início de 2020 até agora, a receita está em apenas R$ 195.377,10 e os custos já somam R$ 471.457,00.

Compra de passes

No requerimento que será protocolado na Prefeitura, a Viação Santa Cruz sugere ao prefeito que siga o exemplo de outras cidades da região e, até mesmo, de outros Estados. “Em muitas cidades em todo o Brasil as Prefeituras compraram os passes de ônibus para depois fornecê-los aos próprios servidores municipais, por exemplo. A Prefeitura não irá dar o dinheiro, mas, sim, comprar um dos serviços da Viação”, disse Mazon.

Em Indaiatuba, a Prefeitura irá repassar, durante três meses, cerca de R$ 529 mil à empresa de ônibus que atua na cidade. O mesmo foi feito pela Prefeitura de Jacareí, que repassou R$ 270 mil à empresa de ônibus da cidade. “Dinheiro para isso a Prefeitura de Mogi Guaçu, provavelmente, tem, porque houve o repasse do Governo Federal para todos os municípios do Brasil justamente para que eles tenham dinheiro para socorrer e custear todos os serviços essenciais da cidade”, ressaltou Francisco Mazon.

Para Mogi Guaçu, o Governo Federal destinou cerca de R$ 17 milhões. Deste montante, 30% obrigatoriamente precisam ser destinados à saúde pública. “Precisamos da ajuda da Prefeitura para repassar à Viação algum subsídio financeiro. Sem isso, não há como ampliar o número de ônibus circulando na cidade, neste período de pandemia. A superlotação irá continuar”, concluiu Francisco Mazon.

A Secretaria de Comunicação da Prefeitura informou que só irá comentar o assunto após o pedido ser protocolado.