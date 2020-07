Viaduto da Emília Marchi será parcialmente interditado

A partir desta terça-feira (7), o trânsito no viaduto da Avenida Emília Marchi Martini será parcialmente interditado. A intervenção se faz necessária porque a estrutura passará por manutenção e construção de nova defensa.

O serviço será realizado pela Construtora Preserva Engenharia, a mesma que faz a construção do viaduto localizado ao lado deste já existente. O secretário de Obras e Viação, Salvador Franceli garante que o serviço não vai prejudicar o trânsito. “É um serviço que vai se estender por alguns dias”, atenta.

Segundo Franceli, a nova defensa será feita em concreto oferecendo mais segurança ao pedestre. “Esta estrutura também será feita no viaduto em construção”, acrescenta.

Vale lembrar que há outro viaduto em construção nas proximidades do Sesi, no Jardim Novo II, também ao lado do existente. Neste caso, não é prevista a construção de nova defensa, pois a existente no viaduto atual foi construída em concreto.

Serão investidos mais de R$ 10 milhões do Governo Federal nas duas obras, sem a necessidade de contrapartida do município.