Viaduto é parcialmente interditado para obra

Há 10 dias, o trânsito no viaduto da Avenida Emília Marchi Martini, no Jardim Almira, está parcialmente interditado. A intervenção se faz necessária porque a estrutura está passando por manutenção e construção de nova defensa.

O serviço será realizado pela Construtora Preserva Engenharia, a mesma que faz a construção do viaduto localizado ao lado deste existente. O secretário de Obras e Viação, Salvador Franceli, garante que o serviço não prejudica o trânsito, mas vai se estender por um tempo.

Segundo Franceli, a nova defensa será feita em concreto oferecendo mais segurança ao pedestre. “Esta mesma estrutura também será feita no viaduto em construção”, acrescenta. A estrutura atual não é feita em concreto, tendo alguns vãos nos quais já foram instaladas telas para proteção extra.

Vale lembrar que há outro viaduto em construção nas proximidades do Sesi (Serviço Social da Indústria), no Jardim Novo II, também ao lado de outra estrutura. Neste caso, não é prevista a construção de nova defensa, pois a existente no viaduto atual foi construída em concreto.

Serão investidos mais de R$ 10 milhões do Governo Federal nas duas obras, sem a necessidade de contrapartida do Município. A contratação e pagamento ficaram a cargo do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) de São Paulo, ligado ao Ministério da Infraestrutura.