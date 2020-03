Viadutos: canteiro de obras começa a ser instalado

No último sábado (29), a Gazeta noticiou em sua coluna Tome Nota que engenheiros do DNIT- São Paulo (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e representantes da empresa Preserva Engenharia estiveram na sexta-feira (28) na Avenida Emília Marchi Martini, onde será construído um viaduto. Um indicativo de que as obras, enfim, começariam.

Nesta segunda-feira (2), o vice-prefeito Daniel Rossi (PL) acompanhou o início da instalação do canteiro de obras do viaduto localizado na Avenida Emília Marchi Martini. “Passei na obra e estava só o operador da máquina e mais dos funcionários. Me disseram que o engenheiro e o encarregado rinham saída. Bem que o Roberto do DNIT disse que teríamos novidades após o Carnaval”, comentou.

O segundo viaduto será edificado próximo à ponte que dá acesso ao Jardim Novo I. A movimentação no canteiro de obra acontece duas semanas depois que o vice-prefeito esteve no DNIT para cobrar o início da construção dos dois viadutos. A informação era de que a construtora responsável já estava providenciando alojamento para os funcionários e o início dos trabalhos era esperado para esse mês.

Pelo contrato assinado em julho do ano passado, um dos viadutos irá transpor a linha-férrea ao lado da já existente na Avenida Emília Marchi Martini e o outro próximo à ponte que dá acesso ao Jardim Novo I, na Avenida José Ferreira de Campos. O investimento é de mais de R$ 10 milhões e a obra será totalmente custeada pelo Governo Federal sem qualquer contrapartida do município. A construtora Preserva Engenharia, de Cotia (SP), terá o prazo de 14 meses para executar as obras. O contrato prevê também a recuperação do viaduto já existente na Avenida Emília Marchi Martini.