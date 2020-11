Vice-Prefeito: Eles querem ter mais participação

Mas afinal de contas, o que faz o vice-prefeito? Oficialmente, esse agente político assume o cargo de chefe do Executivo quando o prefeito sai de férias, se afasta por licença médica, vai viajar, e o representa em eventos quando esse não pode ir, mas também pode assumir definitivamente diante da renúncia, cassação, impeachment ou morte do prefeito. Durante a campanha, muitos deles ajudaram o candidato a prefeito a se eleger, transferindo a esse seu eleitorado ou ajudando a montar o plano de governo.

Assim como qualquer outro agente, ele também pode cumprir o papel de articulador político. O vice pode ajudar o prefeito em atividades e responsabilidades a ele delegadas e até mesmo assumir alguma diretoria ou Secretaria. É nesse tom que tem transcorrido a campanha municipal nesse ano, em Mogi Guaçu. Os candidatos afirmam que ao assumirem, o vice será atuante.

Na semana passada, o leitor da Gazeta acompanhou a entrevista sobre a participação feminina com as candidatas a vice, Eunice Cremasco (PRTB) e Vânia Ribeiro (Republicanos). Ambas representam uma expectativa de que uma mulher ocupe uma vaga no Poder Executivo. Nesta edição, os candidatos a vice-prefeito tiveram espaço para falar o que pretendem fazer, caso sejam eleitos.

Dr. Denis (PTB)

Já foi deputado e vice-prefeito na década de 90. Nos últimos anos, o candidato atuou mais nos bastidores, tendo recusado vários convites para ser vice-prefeito. “Eu relutei para me dedicar a carreira de médico, mas me convenci que poderia assumir, como da outra vez (1994-1998), e não fui um vice de prateleira e botei a mão na massa. Eu e o Jamil Zauk fomos responsáveis pela industrialização e toda semana íamos à feira de negócios, nos consulados e trouxemos mais de 40 empresas para a cidade e quero repetir a dose. Vou governar em parceria com o Daniel, vou atuar na Educação, Saúde, Promoção Social, Cultura, Esporte, assim como ele também, não só nessas como em todas as secretarias. A administração terá a cara de nós dois. Vamos tomar decisões juntos, ver propostas, plano de governo e, como gosto de conversar com o povo, ter um gabinete itinerante pelos bairros”.

Major Tuckumantel (PSDB)

Policial Militar por 26 anos, foi também secretário municipal de Segurança de 2009-2012. Já foi candidato a vereador e saiu na disputa eleitoral esse ano após os partidos do grupo decidirem pelo seu nome. “Eu estava à disposição para apoiar o grupo, mas a decisão em aceitar o convite foi pensada também com a família, porque seremos responsáveis por mais de 50 mil famílias e busco o desenvolvimento da nossa cidade. Será um choque de gestão e não serei estepe. Vou auxiliar o Rodrigo nas tarefas administrativas porque tenho experiência como comandante e também na Prefeitura. Vou buscar recursos em São Paulo, Brasília porque temos uma das maiores bancadas, a dos militares, e vamos buscar emendas. Vou atuar na zeladoria, cuidar das nossas praças, ruas que estão escuras, ocupadas por usuários de drogas, ter esse olhar atento. E vamos discutir soluções e ir atrás das empresas, fortalecer a economia”

Prof. Edson (Podemos)

O candidato tem experiência de 15 anos no magistério e se envolveu muito mais com os problemas da cidade após se tornar suplente de vereador. Começou a ir aos bairros, fazer vídeos dos problemas cobrando solução da Prefeitura. “Através dos vídeos postados nas redes sociais surgiram os pedidos para eu me candidatar a prefeito. Mas para ser oposição e enfrentar a ‘máquina’ tinha que unir forças. E o Marçal já é conhecido e eu tinha esse trabalho nos bairros e a gente somou. E nosso compromisso é que eu aceitaria ser vice desde que tivesse função e não ser figurativo. Inclusive, ele reconheceu que não trabalhou como vice porque não o deixaram e, por essa experiência, vai abrir esse espaço para que eu trabalhe e rompa esse vício. Vou ser o interlocutor nas Secretarias, como na Educação, vou fazer visitas, ouvir e trazer ao prefeito os pedidos das Secretarias. Vou participar das decisões e como gostamos desse diálogo com a população, não vou ficar no gabinete”.

Victor Alves (PSOL)

O professor da rede pública se identificou com a ideologia de esquerda desde a eleição presidencial de 2014, quando tinha 16 anos. Continuou acompanhando o trabalho do Legislativo do partido nas esferas Estadual e Federal. E trabalhou nos bastidores das últimas campanhas municipais. Desde o final do ano passado, estava decidido que seria o candidato a prefeito do PSOL. “Era a alternativa de esquerda e fizemos um plano de estudo dos problemas da cidade e do orçamento e posteriormente, veio a participação do PT que também tinha nome para a Prefeitura. Entendemos que o PT tinha mais estrutura e candidatos a vereador e a concepção de termos uma chapa única nos daria mais chances de formar uma frente de esquerda de mudança. Vou auxiliar o prefeito Marcelo Costa nas decisões, na fiscalização e na articulação política com a Câmara”.