Visa: fiscalizações iniciam sem multas

160 estabelecimentos, entre bares, restaurantes, lanchonetes e supermercados foram inspecionados nesta primeira semana de fiscalizações à noite pela Vigilância Sanitária de Mogi Guaçu. Os números são referentes aos quatro primeiros dias de trabalho noturno, ou seja, de segunda-feira (28) a quinta-feira (1). O objetivo das fiscalizações noturnas é constatar o cumprimento do uso de máscaras dentro dos estabelecimentos, lembrando que para bares, restaurantes e lanchonetes, o não uso da máscara só é permitido quando o cliente está sentado em sua mesa. A multa aplicada para o estabelecimento que for flagrado trabalhando de forma irregular é de R$ 5 mil por funcionário ou cliente sem máscara, conforme prevê a legislação estadual. Os ficais também averiguam se os estabelecimentos têm afixado em local visível o informativo do Estado que deixa claro a obrigatoriedade do uso da máscara no rosto, sendo que a falta dele também pode render uma multa de R$ 1.380.

De acordo com a coordenadora do órgão, Vivian Delalibera de Souza Custódia, o início das fiscalizações noturnas resultou em 160 estabelecimentos visitados, sendo que não houve a aplicação de nenhuma multa, apenas um trabalho de orientação. Vivian ressaltou que o Brasil já vive a pandemia há mais de seis meses, tempo este que foi suficiente para todos os donos de estabelecimentos ficarem por dentro das regras e aplicá-las. “Os comerciantes estão cientes do que precisam fazer para ficarem abertos e combater o contágio do coronavírus”, pontuou. Com isto, a coordenadora da Vigilância Sanitária ressaltou que daqui para frente o trabalho deve acontecer de forma tranquila. “Acredito que não vamos precisar aplicar multas, mas estamos nas ruas cumprindo nosso papel”, frisou.

Nos finais de semana, as fiscalizações com vistas ao cumprimento das regras do Estado e do decreto municipal fica a cargo da Guarda Civil Municipal, que ao constatar qualquer irregularidade pode elaborar um Boletim de Ocorrência para encaminhar a Visa que aplicará a multa.

Vale lembrar que o descumprimento de outras regras como o horário de funcionamento e capacidade limite de pessoas renderá multas de acordo com o decreto municipal que é de 400 UFIMs (Unidade Fiscal Municipal), que corresponde a R$ 1.448.

CONVÊNIO

Após receber uma proposta do Governo do Estado, a Prefeitura firmou um convênio de um mês com o Governo com o objetivo de disponibilizar os fiscais da Visa local para realizarem as inspeções noturnas que acontecerão de segunda-feira a sexta-feira, das 18 horas às 22 horas. Até então, as fiscalizações feitas à noite ficavam a cargo dos fiscais do Estado, sendo que em Mogi Guaçu, pelo menos duas vezes na semana, os fiscais vinham do DRS (Departamento Regional de Saúde) de São João da Boa Vista, a qual a cidade pertence.