Vigilância Sanitária flagra e multa academias funcionando

Nesta segunda-feira (27), a Vigilância Sanitária (Visa) de Mogi Guaçu iniciou mais uma semana de fiscalizações pela cidade com o objetivo de constatar o cumprimento do decreto municipal que tem validade até a próxima quinta-feira, dia 30.

No período da manhã, duas academias, uma localizada no Jardim Novo e outra, na Vila São Carlos, foram multadas por estarem funcionando, o que é proibido na fase laranja do plano São Paulo a qual Mogi Guaçu está atualmente.

As duas academias foram multadas em 400 UFIMs (Unidade Fiscal Municipal), que corresponde a R$ 1.440.

Ambas foram denunciadas na ouvidoria do SUS (Sistema Único de Saúde) que recebe denúncias no telefone 3811-7276, assim como a Guarda Civil Municipal também recebe denúncias de irregularidades e aglomerações no telefone 153.

Vale lembrar que as academias devem ser liberadas para voltarem a funcionar na fase três do Plano São Paulo, que é a fase de cor amarela, onde a taxa de ocupação de leitos de UTI por Covid-19 devem estar entre 70 e 75%.