Vila São Carlos: Briga generalizada deixa um morto e dois feridos

Na noite da última sexta-feira (9), uma briga generalizada, ocorrida em frente a um bar, na Vila São Carlos, terminou com um homem morto e outros dois feridos por tiro de arma de fogo.

De acordo com o Boletim de Ocorrência da Polícia Civil, por volta das 22h30, a Polícia Militar foi chamada no cruzamento das Ruas Aguaí e São João da Boa Vista, para atender uma briga seguida de morte, sendo que a vítima, o auxiliar de mecânico Fabrício Silva Xavier, de 37 anos, encontrava-se caído no chão sem vida após ser baleado por uma pessoa desconhecida.

No local, os policiais militares apuraram com uma testemunha que tudo começou quando a vítima, que era frequentadora do bar, foi para fora intervir na briga de um casal, sendo que depois ele retornou sozinho para dentro do bar, onde uma segunda briga envolvendo mais pessoas teve início e acabou com tiros. Como a testemunha se escondeu atrás do balcão do bar, não soube informar por qual motivo a briga teria começado.

Um morador da Vila São Carlos, um homem, de 39 anos, foi baleado no braço e na Santa Casa, para onde foi socorrido, também não soube informar o motivo da briga, apenas disse que estava junto com o amigo que morreu.

Um segundo homem que foi baleado teria sido socorrido ao UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Novo II. Os policiai militares foram até o hospital e foram informados de que ele fugiu assim que chegou ao local.

Fabrício Silva Xavier, de 37 anos, era natural de Ibotirama, Bahia. O caso foi registrado na Polícia Civil como homicídio e lesão corporal e será investigado.

Fotos: John Everte