Visa fez 155 inspeções e aplicou 13 multas

O trabalho das equipes de fiscalização continua durante a quarentena e os protocolos são exigidos dos estabelecimentos

Nos últimos 30 dias, a Vigilância Sanitária de Mogi Guaçu realizou 155 inspeções por toda a cidade visando o cumprimento do decreto municipal que estabelece normas de funcionamento para os comércios essenciais e não essenciais. Do total de inspeções no período, 13 estabelecimentos foram multados por irregularidades.

Nesta semana em que o comércio reabriu pela segunda vez, as fiscalizações foram intensificadas e, de acordo com a coordenadora do órgão, Vivian Delalibera de Souza Custódio, os fiscais flagraram uma papelaria aberta antes do meio-dia, na Avenida Padre Jaime, e um bar aberto e com clientes no local, na Avenida 9 de Abril. Os dois estabelecimentos foram multados em R$ 1.436,00, que correspondem a 400 UFIMs (Unidade Fiscal do Município).

Vale lembrar que as ações da Visa seguem sendo feitas por toda a cidade em conjunto com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (SPDU) e da Guarda Civil Municipal. Os postos de combustíveis também seguem sendo fiscalizados.

A coordenadora da Vigilância Sanitária disse que espera que os donos dos estabelecimentos cumpram cada vez mais as regras sanitárias para que o município possa o quanto antes avançar de fase dentro do Plano São Paulo.