Visa recebe denúncias e multa comércios

Um restaurante com clientes consumindo no local foi flagrado pelos fiscais; proprietário recebeu auto de infração

Nesta semana, a Vigilância Sanitária (Visa) de Mogi Guaçu deu continuidade no trabalho de fiscalização com o objetivo de garantir que as normas de funcionamento definidas para cada estabelecimento sejam cumpridas conforme decreto municipal. Na terça-feira (16), quatro lojas de roupas e acessórios, que ficam na região central, foram multadas porque estavam abertas antes do horário permitido, que é da 13 horas às 17 horas. A desobediência ao decreto foi flagrada por fiscais da Vigilância Sanitária que aplicaram multas no valor de R$ 1.040 para cada loja de acordo com o Código de Postura do município. Após serem multadas, as lojas tiveram que fechar e puderam voltar a funcionar no horário permitido.

A coordenadora do órgão, Vivian Delalibera Custódio, esclarece que o decreto municipal não dispõe sobre prazo para recurso. Porém, os comerciantes têm direito à defesa ampla e podem protocolar recurso, mas a multa já está lavrada. Vivian também alertou que se uma loja cometer uma segunda infração a multa será aplicada em dobro. Já uma terceira infração irá resultar no encerramento das atividades até perdurar a quarentena.

No dia seguinte, na quarta-feira (17), a Visa foi até uma loja de artigos para festas, na Vila Pinheiro, para averiguar denúncias que davam conta de que uma funcionária com resultado positivo para a Covid-19 estava sendo obrigada a trabalhar por ser assintomática, ou seja, uma pessoa que não apresenta os sintomas da doença. Todas as informações recebidas foram checadas e o proprietário confirmou que uma funcionária foi diagnosticada com o novo coronavírus, sendo que ela foi afastada na semana passada, assim que começou a apresentar os primeiros sintomas. Outros três funcionários da loja, que são casos suspeitos da doença, também estão afastados de suas funções. Com isso, a Vigilância Sanitária constatou que a loja não mantém funcionários contaminados trabalhando e que as demais normas de higienização estão sendo cumpridas de acordo com o decreto municipal.

Na quinta-feira (18), lojas da Zona Norte da cidade foram fiscalizadas e não apresentaram irregularidades, assim como as 52 lojas do Buriti Shopping, que também foram vistoriadas. Na manhã desta sexta-feira (19), os fiscais da Vigilância Sanitária foram averiguar denúncias que davam conta de que lojas que vendem carros estavam abrindo suas portas ao público antes do horário permitido, que assim como o comércio é das 13 às 17 horas. Vivian informou que, com o apoio da Guarda Civil Municipal e da Secretária de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (SPDU), a equipe da Visa percorreu as lojas de veículos das Avenidas Mogi Mirim, Padre Jaime, Bandeirantes e 9 de Abril. “Não constatamos nenhuma loja aberta antes do horário, apenas uma minoria com as portas meio abertas. Todos foram orientados a fechar e esperar o horário correto para funcionamento” completou Vivian.

No período da tarde foi a vez de checar denúncias de funcionamento fora de horário contra financeiras e despachantes que podem abrir das 8 da manhã ao meio-dia. A fiscalização também não encontrou irregularidades contra esta categoria. Na Avenida 9 de Abril, um restaurante que estava com seis mesas com clientes consumindo no local foi flagrado pela Visa. O proprietário recebeu um auto de infração e tem 10 dias para protocolar um recurso. A Visa irá definir um valor e aplicar uma multa ao restaurante assim que o resultado do recurso sair. Na última segunda-feira (15), a Guarda Civil Municipal encerrou as atividades de dois bares que ficam na região central da cidade. Os estabelecimentos foram denunciados por conta de aglomeração de pessoas e acabaram tendo que encerrar suas atividades por falta de alvará de funcionamento. Para voltar a funcionar, os proprietários dos dois bares precisam dar entrada no pedido de alvará na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, sendo que o início do processo já permite a reabertura.