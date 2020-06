XIV Jornada da Saúde realizada pela FIMI será transmitida online

Da Redação

Neste mês de junho acontece a 14ª edição da Jornada da Saúde promovida pelas Faculdades Integradas Maria Imaculada (FIMI). O evento será online e é direcionado aos cursos de farmácia, biomedicina e estética, porém aberto ao público no geral. A transmissão será feita pelo canal do YouTube da FIMI entre os dias 15 e 17, das 19h30 às 22h30 e terá ao todo 13 palestras, conforme afirmam as organizadoras do evento, professora doutora Nádia Regina, coordenadora do curso de Biomedicina e professora doutora Danyelle Cristine, coordenadora dos cursos de farmácia e estética.

Segundo Nádia, “as palestras vão desde temas específicos da área de saúde a assuntos mais atuais, inclusive relacionados a crise do momento”. E por esta razão, Danyelle também reforça que as palestras serão abertas a todo o público. Entre os palestrantes, quem dará início a semana é Bedsen Rocha que traz as possibilidades e desafios que estes tempos trouxeram aos profissionais da saúde.

Por conta da pandemia, “o maior diferencial da Jornada da Saúde deste ano é que o evento será realizado totalmente online”, afirma Romildo Morelato Junior, diretor do Centro de Mogi Guaçu das FIMI. Para ele, este é um momento de grandes mudanças e incentivar ainda mais o conhecimento neste período é fundamental.

Para acompanhar e conferir a programação completa, basta acessar o site mariaimaculada.com.br.