Zona Norte: Lagoa é dividida em dois tanques de retenção

A lagoa, localizada nas imediações do Sesi (Serviço Social da Indústria), na região do Jardim Veneza será dividida para acomodar dois tanques de retenção de águas pluviais. Um deles receberá a água que costuma alagar a rua atrás do Sesi, enquanto o outro receberá o fluxo que costuma encher algumas vias do Jardim Veneza. O serviço é executado pela SOV (Secretaria de Obras e Viação).

De acordo com o responsável pela Pasta, Salvador Franceli, a divisão da lagoa em dois tanques permitirá que a passagem do meio sirva de acesso para a dragline, equipamento usado para a limpeza do local. “Vamos aumentar a vazão ali e evitar estes dois pontos de alagamento”, afirma.

Franceli adianta que também vai fechar o acesso à passagem existente atrás do Morada do Campo. Isto porque, a via não é regularizada e a passagem de veículos pelo local tem acarretado incômodos aos moradores do condomínio, principalmente poeira. “Ou vamos usar grades e terra ou vamos concretar trilhos no local, assim podem ser colocados um ao lado do outro de forma que evitem ainda a passagem de motos”, esclarece.