Zona Sul: Samae busca detectar problema

Há dias os moradores da Zona Sul têm enfrentado falta de água. O problema é observado também aos finais de semana e em horários diversos. A situação chamou a atenção do Samae (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto) diante de várias queixas de moradores porque não havia nenhum problema que justificasse problema no abastecimento. Por conta disso, a autarquia está buscando vazamentos com o uso de geofone, equipamento que detecta vazamentos por meio de ruídos.

Segundo o diretor de obras do Samae, Adilson Faboci, o trabalho foi iniciado esta semana e é realizado no período noturno. “Já detectamos quatro vazamentos em ramais, mas são pequenos vazamentos que não justificam esta falta de água”, comentou. Por isso, a equipe busca por vazamentos por onde passam as tubulações de maior diâmetro.

Enquanto o vazamento maior não é detectado, a autarquia está providenciando a troca da bomba de captação de água bruta para enviar maior volume de água para a ETA (Estação de Tratamento de Água).

Na próxima semana, o Samae deve realizar duas interligações entre a caixa de chegada de água bruta com a ETA II, o que pode comprometer o abastecimento no Município. O serviço estava previsto para quarta-feira (17), mas teve de ser adiado por conta de atraso no serviço da empreiteira.